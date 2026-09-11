Visite de l’atelier Louis Jou, maitre typographe, Musée-fondation Louis Jou, Les Baux-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Musée-fondation Louis Jou · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Visite de l’atelier Louis Jou, maitre typographe 19 et 20 septembre Musée-fondation Louis Jou Bouches-du-Rhône
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
La Fondation vous ouvre l’Atelier Louis Jou pour découvrir l’univers du maître typographe, graveur, illustrateur et éditeur.
Des visites guidées d’une heure vous permettront d’explorer l’histoire de ce lieu d’exception, l’œuvre de Louis Jou et certains espaces habituellement fermés au public, dont la remarquable bibliothèque de l’Hôtel de Brion.
Réservations à l’Office de tourisme.
Musée-fondation Louis Jou 8 grand rue Frédéric Mistral, 13520 Les Baux-de-Provence, France Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490543417 https://www.fondationlouisjou.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 54 34 39 »}] Hôtel d’époque Renaissance.
La Fondation vous ouvre l’Atelier Louis Jou pour découvrir l’univers du maître typographe, graveur, illustrateur et éditeur.
©fondationlouisjou
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