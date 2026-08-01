Les animations du domaine Dîner chef et vignerons tout en blanc Marolles
samedi 22 août 2026 · Marolles
Informations pratiques
Marolles
Les animations du domaine Dîner chef et vignerons tout en blanc
2221 Route de Courtonne Marolles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Nous vous invitons à vivre une soirée exceptionnelle avec notre dîner “Chef & Vignerons”, organisé en partenariat avec le restaurant le Carlotta
Nous vous invitons à vivre une soirée exceptionnelle avec notre dîner “Chef & Vignerons”, organisé en partenariat avec le restaurant le Carlotta et accompagné par le pianiste Valentin Barray. Le menu est déjà prêt et sera communiqué très prochainement. Nous avons hâte de vous le faire découvrir ! .
2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr
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English : Les animations du domaine Dîner chef et vignerons tout en blanc
We invite you to enjoy a truly special evening at our “Chef & Vignerons” dinner, organised in partnership with Le Carlotta restaurant
L’événement Les animations du domaine Dîner chef et vignerons tout en blanc Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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