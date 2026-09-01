Informations pratiques

Marolles

Les animations du domaine Portes ouvertes

2221 Route de Courtonne Marolles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Nous vous ouvrons les portes du domaine pour un grand week-end festif et gourmand

Nous vous ouvrons les portes du domaine pour un grand week-end festif et gourmand avec de nombreuses animations, les stands de nos partenaires, un marché gourmand, la possibilité de déjeuner et dîner sur place le samedi, de déjeuner le dimanche, la dégustation en avant-première de nos nouveaux produits et des contes pour les petits… et les grands le dimanche. .

2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr

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English : Les animations du domaine Portes ouvertes

We’re opening the gates to our estate for a wonderful weekend of celebrations and fine dining

L’événement Les animations du domaine Portes ouvertes Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme