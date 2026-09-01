Les animations du domaine Portes ouvertes Marolles
samedi 26 septembre 2026 · Marolles
Informations pratiques
Marolles
Les animations du domaine Portes ouvertes
2221 Route de Courtonne Marolles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Nous vous ouvrons les portes du domaine pour un grand week-end festif et gourmand
Nous vous ouvrons les portes du domaine pour un grand week-end festif et gourmand avec de nombreuses animations, les stands de nos partenaires, un marché gourmand, la possibilité de déjeuner et dîner sur place le samedi, de déjeuner le dimanche, la dégustation en avant-première de nos nouveaux produits et des contes pour les petits… et les grands le dimanche. .
2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les animations du domaine Portes ouvertes
We’re opening the gates to our estate for a wonderful weekend of celebrations and fine dining
L’événement Les animations du domaine Portes ouvertes Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Marolles (Calvados)
- Les animations du domaine Salsa del Papa Marolles 12 septembre 2026
- Les animations du domaine Fête des vendanges Marolles 10 octobre 2026
- Débroussaillage au cœur d’un paysage de tourbière Marolles 8 novembre 2026