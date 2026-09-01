Les animations du domaine Salsa del Papa Marolles
samedi 12 septembre 2026 · Marolles
Informations pratiques
Marolles
Les animations du domaine Salsa del Papa
2221 Route de Courtonne Marolles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Nous mettrons les saveurs normandes à l’honneur avec une soirée accords mets & vins en compagnie des Piments Normands de Salsadelpapa. Une dégustation originale et pleine de caractère.
Nous mettrons les saveurs normandes à l’honneur avec une soirée accords mets & vins en compagnie des Piments Normands de Salsadelpapa. Une dégustation originale et pleine de caractère. .
2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr
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English : Les animations du domaine Salsa del Papa
We’ll be celebrating the flavours of Normandy with an evening of food and wine pairings, featuring Salsadelpapa’s Piments Normands. An original tasting experience, full of character.
L’événement Les animations du domaine Salsa del Papa Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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