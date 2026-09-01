Informations pratiques

Marolles

Les animations du domaine Salsa del Papa

2221 Route de Courtonne Marolles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Nous mettrons les saveurs normandes à l’honneur avec une soirée accords mets & vins en compagnie des Piments Normands de Salsadelpapa. Une dégustation originale et pleine de caractère.

Nous mettrons les saveurs normandes à l’honneur avec une soirée accords mets & vins en compagnie des Piments Normands de Salsadelpapa. Une dégustation originale et pleine de caractère. .

2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr

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English : Les animations du domaine Salsa del Papa

We’ll be celebrating the flavours of Normandy with an evening of food and wine pairings, featuring Salsadelpapa’s Piments Normands. An original tasting experience, full of character.

L’événement Les animations du domaine Salsa del Papa Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme