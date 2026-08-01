Informations pratiques

Marolles

Les animations du domaine Jardin de soie

2221 Route de Courtonne Marolles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Place à la détente avec une soirée mêlant bar à vins et massages dans les vignes. Un moment de bien-être dans un cadre unique, au coucher du soleil.

Place à la détente avec une soirée mêlant bar à vins et massages dans les vignes. Un moment de bien-être dans un cadre unique, au coucher du soleil. .

2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr

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English : Les animations du domaine Jardin de soie

Make way for relaxation with an evening combining a wine bar and massages amongst the vineyards. A moment of well-being in a unique setting, as the sun sets.

L’événement Les animations du domaine Jardin de soie Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme