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AGENDA · Marolles

Les animations du domaine Jardin de soie Marolles

vendredi 21 août 2026 · Marolles

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2221 Route de Courtonne
Ville
14100 Marolles
Département
Calvados
Tarif

Marolles

Les animations du domaine Jardin de soie

2221 Route de Courtonne Marolles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Place à la détente avec une soirée mêlant bar à vins et massages dans les vignes. Un moment de bien-être dans un cadre unique, au coucher du soleil.
Place à la détente avec une soirée mêlant bar à vins et massages dans les vignes. Un moment de bien-être dans un cadre unique, au coucher du soleil.   .

2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50  accueil@retsina.fr

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English : Les animations du domaine Jardin de soie

Make way for relaxation with an evening combining a wine bar and massages amongst the vineyards. A moment of well-being in a unique setting, as the sun sets.

L’événement Les animations du domaine Jardin de soie Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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