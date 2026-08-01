Informations pratiques

Marolles

Les animations du domaine Pays d’Auge Evasion

2221 Route de Courtonne Marolles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Nous vous proposons une soirée au domaine avec bar à vins, balades en trottinettes électriques dans les vignes et les chemins alentours, ainsi que des balades à poneys au cœur du vignoble pour les plus petits.

Nous vous proposons une soirée au domaine avec bar à vins, balades en trottinettes électriques dans les vignes et les chemins alentours, ainsi que des balades à poneys au cœur du vignoble pour les plus petits. Une belle occasion de profiter du domaine autrement, en famille ou entre amis.

Programme

-17h à 22h bar à vins et animation trottinettes électriques dans les vignes et chemins alentours 17h à 22h

-balades à poneys dans les vignes 17h30 à 19h .

2221 Route de Courtonne Marolles 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 89 50 accueil@retsina.fr

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English : Les animations du domaine Pays d’Auge Evasion

We’re offering an evening at the estate with a wine bar, electric scooter rides through the vineyards and along the surrounding paths, as well as pony rides through the heart of the vineyard for the little ones.

L’événement Les animations du domaine Pays d’Auge Evasion Marolles a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme