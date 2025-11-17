Les animations natures Frasne

Les animations natures

Ferme de Cessay Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 09:30:00

fin : 2026-02-10 11:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-04-14 2026-07-07 2026-08-25

Ateliers favorisant la découverte spontanée de l’environnement de jeu qu’est la nature. Encourager l’éveil des sens, le mouvement, l’imaginaire à travers des jeux improvisés et rendre l’enfant acteur de cette expérience. .

Ferme de Cessay Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49

