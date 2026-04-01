Les RDV infos Relais Petite Enfance Frasne
Les RDV infos Relais Petite Enfance Frasne lundi 13 avril 2026.
Frasne
Les RDV infos Relais Petite Enfance
Espace de Vie Sociale Frasne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 09:30:00
fin : 2026-06-01 11:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-05-04 2026-06-01 2026-07-06 2026-08-17
Permanence d’informations et d’aide aux démarches administratives pour les parents employeurs et assistants maternels agrées. .
Espace de Vie Sociale Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les RDV infos Relais Petite Enfance
L’événement Les RDV infos Relais Petite Enfance Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Frasne (Doubs)
- Atelier enfants couture Médiathèque Frasne 7 avril 2026
- Les ateliers d’éveil bébé Frasne 8 avril 2026
- Histoires pour petites oreilles Frasne 8 avril 2026
- Ciné pour petites oreilles Frasne 8 avril 2026
- Les animations natures Frasne 14 avril 2026