Les animaux préhistoriques visite à toucher Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly
Les animaux préhistoriques visite à toucher Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly jeudi 30 juillet 2026.
Solutré-Pouilly
Les animaux préhistoriques visite à toucher
Musée de Préhistoire Chemin de la roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30 11:45:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-26
Avez-vous déjà eu l’occasion de toucher la peau de renne ? De respirer l’odeur du miam mammouth ou celle du lion des cavernes ? De contempler des dents de chevaux ou d’entendre le rire des hyènes ? Partez à la découverte des animaux préhistoriques de Solutré à travers le toucher, la vue, l’écoute et l’odorat.
De 3 à 6 ans. Adulte accompagnant obligatoire.
Sur réservation. .
Musée de Préhistoire Chemin de la roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Les animaux préhistoriques visite à toucher
L’événement Les animaux préhistoriques visite à toucher Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-13 par Mission Tourisme Département 71
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