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Les animaux préhistoriques visite à toucher Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

Les animaux préhistoriques visite à toucher Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Musée de Préhistoire

Adresse : Chemin de la roche

Ville : 71960 Solutré-Pouilly

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Solutré-Pouilly

Les animaux préhistoriques visite à toucher

Musée de Préhistoire Chemin de la roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30 11:45:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-26

Avez-vous déjà eu l’occasion de toucher la peau de renne ? De respirer l’odeur du miam mammouth ou celle du lion des cavernes ? De contempler des dents de chevaux ou d’entendre le rire des hyènes ? Partez à la découverte des animaux préhistoriques de Solutré à travers le toucher, la vue, l’écoute et l’odorat.

De 3 à 6 ans. Adulte accompagnant obligatoire.
Sur réservation.   .

Musée de Préhistoire Chemin de la roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Les animaux préhistoriques visite à toucher

L’événement Les animaux préhistoriques visite à toucher Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-13 par Mission Tourisme Département 71

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