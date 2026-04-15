Les années 50 au jardin familial centenaire, Jardin À l’ombre de la ville, Limoges
Les années 50 au jardin familial centenaire, Jardin À l’ombre de la ville, Limoges vendredi 5 juin 2026.
Les années 50 au jardin familial centenaire 5 – 7 juin Jardin À l’ombre de la ville Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite du jardin familial avec un petit bassin et des topiaires. Découverte d’un atelier centenaire.
Jardin À l’ombre de la ville 22 rue Saint-Louis 87100 Limoges Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 98 11 09 63 Situé sur une propriété appartenant à la même famille depuis 100 ans, ce jardin présente des arbres centenaires plantés ou choyés par le grand-père de l’actuel jardinier. Sur 1 000 m², de nombreuses topiaires de buis et d’ifs structurent cet ensemble à la fois sauvage et contrôlé, où la végétation spontanée est toujours la bienvenue. Ainsi, de nombreux sureaux apportent de l’ombre et une belle floraison au printemps, tandis que des glycines accompagnent les clôtures extérieures du jardin formant à un véritable écrin à ce lieu chargé d’histoire. Transports à proximité, parking
Visite du jardin familial avec un petit bassin et des topiaires. Découverte d’un atelier centenaire.
©
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Atelier au Craft 6-14 ans en duo Coulaaaaage! CRAFT Limoges 15 avril 2026
- La Ville Haute éveille vos sens… Visite Guidée, sensorielle Limoges 15 avril 2026
- Atelier au Craft 3-6 ans en duo Coulaaaaage! CRAFT Limoges 15 avril 2026
- Léo Ferré La légende Espace Noriac Limoges 15 avril 2026
- Visite sensorielle : La ville haute éveille vos sens…, Place de la Motte, Limoges 15 avril 2026