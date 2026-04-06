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LES ANNEES 80, LA TOURNEE DOME DE PARIS Paris

LES ANNEES 80, LA TOURNEE DOME DE PARIS Paris

LES ANNEES 80, LA TOURNEE DOME DE PARIS Paris samedi 12 juin 2027.

Lieu : DOME DE PARIS

Adresse : PORTE DE VERSAILLES

Ville : 75015 Paris

Département : 75

Début : 2027-06-12

Fin : 2027-06-12

Heure de début : 20:00

LES ANNEES 80, LA TOURNEE Début : 2027-06-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

DOME DE PARIS PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75

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