Les apéros-patrimoine du mardi ! De la fontaine à l’église Notre-Dame de Charzais Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Les apéros-patrimoine du mardi ! De la fontaine à l’église Notre-Dame de Charzais

Visite guidée organisée par le service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Fontenay-le-Comte.

Venez découvrir différents quartiers de Fontenay-le-Comte, où l’ambiance de la Renaissance et les belles façades architecturales du cœur historique se dévoileront à vous. L’occasion unique pour vous de plonger au cœur des pépites fontenaisiennes en compagnie d’un guide. Profitez également d’un moment convivial hors du temps, en fin de visite, autour d’une dégustation de produits locaux.

De la fontaine à l’église Notre-Dame de Charzais

Nichée dans un cadre verdoyant, la fontaine de Charzais fut autrefois un lieu central du quotidien, animé par les activités du lavoir où les femmes se retrouvaient. L’eau, ressource essentielle, y avait aussi une dimension spirituelle des processions partaient de l’église pour rejoindre cette source dédiée à la Vierge. Ce site emblématique raconte également l’histoire du quartier, marquée par des épisodes forts — notamment durant la période révolutionnaire — qui ont laissé une trace durable dans la mémoire des habitants.

Rdv sur le parking de la fontaine de Charzais, rue du Lavoir

Durée 2h

Tarif

– Adulte 10€

– Tarif réduit 5€ (jeune de 8 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, accompagnateur de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois).

– Gratuit enfant de moins de 8 ans.

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

English :

Guided tour organized by the City of Art and History department of Fontenay-le-Comte.

