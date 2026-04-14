Les araignées : mal-aimées, mal connues, Café des Champs Libres, Rennes

Les araignées : mal-aimées, mal connues Mercredi 6 mai, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

Redoutables prédatrices, talentueuses architectes de la soie, héroïnes malgré elles de nos cauchemars… Derrière leur mauvaise réputation, les araignées cachent des trésors d’adaptation et jouent un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes.

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En lien avec Sciences Ouest n°435 (février 2026).

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

**Frédéric Ysnel,** professeur et arachnologue à l’Université de Rennes, lève les préjugés sur ces créatures indispensables.

CC BY-SA 2.0 / Ivan Radic