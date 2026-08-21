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Les arbres remarquables des Alpes-Maritimes – Conférence par Vincent Kulesza, naturaliste, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Charles Nègre · Grasse

Les arbres remarquables des Alpes-Maritimes – Conférence par Vincent Kulesza, naturaliste, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Charles Nègre
Adresse
Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Entrée libre, limité à 90 personnes

Les arbres remarquables des Alpes-Maritimes – Conférence par Vincent Kulesza, naturaliste Samedi 12 décembre, 15h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Entrée libre, limité à 90 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Conférence

Les arbres remarquables des Alpes-Maritimes

Par Vincent Kulesza, naturaliste

Médiathèque Charles Nègre – Grasse
Le PIXEL (niveau -3)

En regard de l’exposition « Apparitions, Les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… » de Michel Cresp ; le naturaliste, photographe, conférencier et poète Vincent Kulesza présente un panel des arbres remarquables de notre département. Il vous emmène en image à leur découverte, autour de surprises, records, rareté et beautés pures.

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.
En regard de l’exposition « Apparitions, Les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… » de Michel Cresp ; le naturaliste, photographe, conférencier et poète Vincent Kulesza…

© Science pour tous 06

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