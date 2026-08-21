Les arbres remarquables des Alpes-Maritimes – Conférence par Vincent Kulesza, naturaliste, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Les arbres remarquables des Alpes-Maritimes – Conférence par Vincent Kulesza, naturaliste Samedi 12 décembre, 15h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Entrée libre, limité à 90 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Conférence

Les arbres remarquables des Alpes-Maritimes

Par Vincent Kulesza, naturaliste

Médiathèque Charles Nègre – Grasse

Le PIXEL (niveau -3)

En regard de l’exposition « Apparitions, Les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… » de Michel Cresp ; le naturaliste, photographe, conférencier et poète Vincent Kulesza présente un panel des arbres remarquables de notre département. Il vous emmène en image à leur découverte, autour de surprises, records, rareté et beautés pures.

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

En regard de l’exposition « Apparitions, Les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… » de Michel Cresp ; le naturaliste, photographe, conférencier et poète Vincent Kulesza…

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