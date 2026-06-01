Les Archives de l’Autre Côté, exposition de Philippe Jozelon., Archives départementales de la Côte-d’Or, Dijon

Les Archives de l’Autre Côté, exposition de Philippe Jozelon. Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales de la Côte-d’Or Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Archives de l’Autre Côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon.

Au sein des Archives Départementales de la Côte d’Or, à Dijon, dans un endroit précis et secret, existe un passage qui propulse le visiteur éclairé dans une dimension parallèle, un espace-miroir des bâtiments existants et des humains qui y travaillent.

Cette réalité alternative n’est pas une copie conforme de celle que nous connaissons, même si on y retrouve des éléments historiques fondateurs des archives départementales, anciens et contemporains. Ce projet est surtout une immersion qui propose de vivre, par l’image fixe et la vidéo, l’expérience d’un voyage imaginaire au sein de plusieurs réalités alternatives autour d’un lieu chargé d’histoire dédié à la conservation et à la transmission.

Un projet inédit en forme de laboratoire surréaliste et poétique du Réel.

L’exposition sera ouverte au public à partir du 4 juin et jusqu’au 30 septembre 2026. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’artiste sera présent sur place afin de présenter son travail et de répondre aux questions des visiteurs.

Archives départementales de la Côte-d’Or 8, rue Jeannin 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Les Archives de l’Autre Côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon.

© Ph.Jozelon