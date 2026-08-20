Les archives, prises de guerre : de Paris à Moscou, l’odyssée des archives françaises spoliées par les nazis, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Les archives, prises de guerre : de Paris à Moscou, l’odyssée des archives françaises spoliées par les nazis Dimanche 20 septembre, 17h00 Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Limité à 50 personnes. Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Conférence de Christine Martinez, directrice des Archives départementales du Lot

Les conflits armés ont été et restent toujours des contextes particulièrement à risque pour les archives, menacées de destruction ou de pillage: une parfaite illustration en est le sort d’archives françaises, tant publiques que privées, qui, spoliées par les forces d’occupation allemande, ont ensuite été, pour une partie, « kidnappées » par les autorités soviétiques en 1944 et maintenues au secret pendant plusieurs décennies, avant leur retour en France. De Paris à Moscou, Christine Martinez évoquera l’histoire extraordinaire de ces archives françaises en retraçant leur parcours et les motivations des puissances qui les ont détournées.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculturelle_archives@tarnetgaronne.fr »}]

Conférence de Christine Martinez, directrice des Archives départementales du Lot

© NARA, Photo ID: 18; Reference Number: 260-PHOAD-II-18