Les archives s’écoutent, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

Les archives s’écoutent Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h00, 15h45, 16h15, 17h15 Archives départementales du Morbihan Morbihan

Dimanche : 14h15, 15h, 15h45, 16h15, 17h15 /

Durée : 30 min. Inscription sur place. Groupes de 10 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Les Archives départementales du Morbihan ont publié plusieurs recueils de chansons populaires bretonnes collectées au tout début du 20e siècle en pays vannetais. Elles ont aussi numérisé plus de 4 500 heures d’émissions essentiellement en langue bretonne produites entre 1989 et 2000 par Radio Bro Gwened. 2 000 heures d’interviews, chants et musiques sont dorénavant disponibles à l’écoute.

Un atelier découverte propose de dévoiler ces recueils de chants, la numérisation ainsi que le moteur de recherche permettant d’accéder à une partie de la mémoire orale du Morbihan.

Archives départementales du Morbihan 80 Rue des Venetes, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Kergypt Morbihan Bretagne +33297463252 https://patrimoines-archives.morbihan.fr Les Archives départementales ont été créées après la Révolution, par la loi du 26 octobre 1796, pour accueillir dans chaque département les archives des institutions d’Ancien Régime, des établissements religieux supprimés et des familles émigrées.

Leurs fonds se sont enrichis tout au long des XIXe et XXe siècles par versement ou dépôt d’archives publiques et par don, achat ou dépôt d’archives privées.

Les Archives départementales du Morbihan, service du conseil départemental du Morbihan, abritent également au sein de leur bâtiment édifié en 1993, agrandi en 2022, les collections départementales (beaux-arts, textiles…).

Les Archives départementales du Morbihan ont publié plusieurs recueils de chansons populaires bretonnes

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