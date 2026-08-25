Informations pratiques

Sainte-Savine

Les Ardeurs et Kana Miyamoto

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Une rencontre artistique vibrante, où l’intensité de l’ensemble vocal de 6 chanteurs encré dans un répertoire baroque, dialogue avec la pianiste Kana Miyamoto qui proposera un répertoire romantique et mélancolique, de Johannes Brahms à Camille Saint-Saëns… Un spectacle fort, intime et inoubliable. .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

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English :

L’événement Les Ardeurs et Kana Miyamoto Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne