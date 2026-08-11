Les Arènes de Doué-la-Fontaine Rue des Arènes Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Les Arènes de Doué-la-Fontaine

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine les services de la commune de Doué-en-Anjou et le club photo Ombres et Lumières animent le site des Arènes de Doué-la-Fontaine.

En lien avec le thème des journées européennes du patrimoine patrimoine en danger et patrimoine photographique , les services archives, animation du patrimoine , enfance jeunesse (accompagnés de membres du conseil jeune) et le club photographique de Doué proposent une exposition sur Doué hier versus Doué aujourd’hui ainsi qu’une rétrospective des milles et une vies du site des Arènes.

Les expositions seront ponctuées de visites commentées du lieu et les auteurs des expositions seront présents pour répondre aux questions.

Également quelques membres du conseil jeune proposeront une découverte du quartier des Arènes.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Visite guidée à partir de 10h15, à partir de 14h15 et à partir de 16h15. .

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 12 01 laurent.aubineau@doue-en-anjou.fr

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English :

To mark European Heritage Days, the town of Doué-en-Anjou and the Ombres et Lumières photography club are hosting events at the Arènes de Doué-la-Fontaine.

L’événement Les Arènes de Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME