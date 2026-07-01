Les Arkéosiennes au musée-parc Arkéos Douai

Informations pratiques

Douai

Les Arkéosiennes au musée-parc Arkéos

4401 Route de Tournai Douai Nord

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Compagnies et reconstituteurs médiévaux se donnent rendez-vous pour donner vie à l’histoire !

Le temps d’un week-end, ils installent leurs campements dans le parc et vous présentent la vie quotidienne et militaire du 10ème au 14ème siècle. Déambulez dans les campements et échoppes, vous y découvrirez l’activité foisonnante d’une cité médiévale où se croisent habitants, artisans, guerriers…

Profitez également des animations et spectacles proposés tout le week-end !

CAMPEMENTS HISTORIQUES

– Milites Nothi vie militaire du 14ème siècle

– La Mesnie Enguerran camp noble des 14ème et 15ème siècles

– La Milice Flamande artisanat et vie militaire du 15ème siècle

– La Mesnie du Roy chevalerie et vie quotidienne au 15ème siècle

– Vie de banquet reconstitution d’un banquet médiéval, samedi 25 à 14h30.

ARTISANS

– Teinture naturelle, tissage et broderie médiévale

– Forge

– Démonstrations de savoir-faire médiévaux

SPECTACLES

– Musique médiévale avec les Corbacs du Nord

– A l’assaut des remparts ! 11h30

– On est Douai ou on ne l’est pas ! 16h45

ANIMATIONS

– Les petits bastailleurs de 10h à 11h et de 13h45 à 16h

– Machines de siège de 10h à 11h et de 13h45 à 16h

RESTAURATION

Retrouvez la Taverne médiévale pour déguster tourtes, quiches, planches, desserts et boissons.

Compagnies et reconstituteurs médiévaux se donnent rendez-vous pour donner vie à l’histoire !

Le temps d’un week-end, ils installent leurs campements dans le parc et vous présentent la vie quotidienne et militaire du 10ème au 14ème siècle. Déambulez dans les campements et échoppes, vous y découvrirez l’activité foisonnante d’une cité médiévale où se croisent habitants, artisans, guerriers…

Profitez également des animations et spectacles proposés tout le week-end !

CAMPEMENTS HISTORIQUES

– Milites Nothi vie militaire du 14ème siècle

– La Mesnie Enguerran camp noble des 14ème et 15ème siècles

– La Milice Flamande artisanat et vie militaire du 15ème siècle

– La Mesnie du Roy chevalerie et vie quotidienne au 15ème siècle

– Vie de banquet reconstitution d’un banquet médiéval, samedi 25 à 14h30.

ARTISANS

– Teinture naturelle, tissage et broderie médiévale

– Forge

– Démonstrations de savoir-faire médiévaux

SPECTACLES

– Musique médiévale avec les Corbacs du Nord

– A l’assaut des remparts ! 11h30

– On est Douai ou on ne l’est pas ! 16h45

ANIMATIONS

– Les petits bastailleurs de 10h à 11h et de 13h45 à 16h

– Machines de siège de 10h à 11h et de 13h45 à 16h

RESTAURATION

Retrouvez la Taverne médiévale pour déguster tourtes, quiches, planches, desserts et boissons. .

4401 Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 71 18 00 reservations.equipementsculturels@douaisis-agglo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Medieval reenactment groups and reenactors are gathering to bring history to life!

For one weekend, they’ll set up their camps in the park and give you a glimpse into daily and military life from the 10th to the 14th century. Stroll through the camps and taverns, where you’ll discover the bustling activity of a medieval town where residents, artisans, and warriors mingle…

Also enjoy the activities and shows offered throughout the weekend!

HISTORICAL CAMPS

– Milites Nothi: military life in the 14th century

– La Mesnie Enguerran: a noble encampment from the 14th and 15th centuries

– La Milice Flamande: crafts and military life in the 15th century

– La Mesnie du Roy: chivalry and daily life in the 15th century

– Banquet: reenactment of a medieval banquet, Saturday, the 25th at 2:30 p.m.

ARTISANS

– Natural dyeing, weaving, and medieval embroidery

– Blacksmithing

– Demonstrations of medieval craftsmanship

PERFORMANCES

– Medieval music with Les Corbacs du Nord

– Storming the ramparts!: 11:30 a.m.

– You’re either from Douai or you’re not!: 4:45 p.m.

ACTIVITIES

– Little Defenders: 10:00 a.m. to 11:00 a.m. and 1:45 p.m. to 4:00 p.m.

– Siege Machines: 10:00 a.m. to 11:00 a.m. and 1:45 p.m. to 4:00 p.m.

FOOD AND DRINK

Visit the Medieval Tavern to enjoy pies, quiches, platters, desserts, and drinks.

L’événement Les Arkéosiennes au musée-parc Arkéos Douai a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Douaisis