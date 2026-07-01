Les Arkéosiennes au musée-parc Arkéos Douai
samedi 25 juillet 2026 · Douai
Informations pratiques
Douai
Les Arkéosiennes au musée-parc Arkéos
4401 Route de Tournai Douai Nord
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Compagnies et reconstituteurs médiévaux se donnent rendez-vous pour donner vie à l’histoire !
Le temps d’un week-end, ils installent leurs campements dans le parc et vous présentent la vie quotidienne et militaire du 10ème au 14ème siècle. Déambulez dans les campements et échoppes, vous y découvrirez l’activité foisonnante d’une cité médiévale où se croisent habitants, artisans, guerriers…
Profitez également des animations et spectacles proposés tout le week-end !
CAMPEMENTS HISTORIQUES
– Milites Nothi vie militaire du 14ème siècle
– La Mesnie Enguerran camp noble des 14ème et 15ème siècles
– La Milice Flamande artisanat et vie militaire du 15ème siècle
– La Mesnie du Roy chevalerie et vie quotidienne au 15ème siècle
– Vie de banquet reconstitution d’un banquet médiéval, samedi 25 à 14h30.
ARTISANS
– Teinture naturelle, tissage et broderie médiévale
– Forge
– Démonstrations de savoir-faire médiévaux
SPECTACLES
– Musique médiévale avec les Corbacs du Nord
– A l’assaut des remparts ! 11h30
– On est Douai ou on ne l’est pas ! 16h45
ANIMATIONS
– Les petits bastailleurs de 10h à 11h et de 13h45 à 16h
– Machines de siège de 10h à 11h et de 13h45 à 16h
RESTAURATION
Retrouvez la Taverne médiévale pour déguster tourtes, quiches, planches, desserts et boissons.
Compagnies et reconstituteurs médiévaux se donnent rendez-vous pour donner vie à l’histoire !
Le temps d’un week-end, ils installent leurs campements dans le parc et vous présentent la vie quotidienne et militaire du 10ème au 14ème siècle. Déambulez dans les campements et échoppes, vous y découvrirez l’activité foisonnante d’une cité médiévale où se croisent habitants, artisans, guerriers…
Profitez également des animations et spectacles proposés tout le week-end !
CAMPEMENTS HISTORIQUES
– Milites Nothi vie militaire du 14ème siècle
– La Mesnie Enguerran camp noble des 14ème et 15ème siècles
– La Milice Flamande artisanat et vie militaire du 15ème siècle
– La Mesnie du Roy chevalerie et vie quotidienne au 15ème siècle
– Vie de banquet reconstitution d’un banquet médiéval, samedi 25 à 14h30.
ARTISANS
– Teinture naturelle, tissage et broderie médiévale
– Forge
– Démonstrations de savoir-faire médiévaux
SPECTACLES
– Musique médiévale avec les Corbacs du Nord
– A l’assaut des remparts ! 11h30
– On est Douai ou on ne l’est pas ! 16h45
ANIMATIONS
– Les petits bastailleurs de 10h à 11h et de 13h45 à 16h
– Machines de siège de 10h à 11h et de 13h45 à 16h
RESTAURATION
Retrouvez la Taverne médiévale pour déguster tourtes, quiches, planches, desserts et boissons. .
4401 Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 71 18 00 reservations.equipementsculturels@douaisis-agglo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Medieval reenactment groups and reenactors are gathering to bring history to life!
For one weekend, they’ll set up their camps in the park and give you a glimpse into daily and military life from the 10th to the 14th century. Stroll through the camps and taverns, where you’ll discover the bustling activity of a medieval town where residents, artisans, and warriors mingle…
Also enjoy the activities and shows offered throughout the weekend!
HISTORICAL CAMPS
– Milites Nothi: military life in the 14th century
– La Mesnie Enguerran: a noble encampment from the 14th and 15th centuries
– La Milice Flamande: crafts and military life in the 15th century
– La Mesnie du Roy: chivalry and daily life in the 15th century
– Banquet: reenactment of a medieval banquet, Saturday, the 25th at 2:30 p.m.
ARTISANS
– Natural dyeing, weaving, and medieval embroidery
– Blacksmithing
– Demonstrations of medieval craftsmanship
PERFORMANCES
– Medieval music with Les Corbacs du Nord
– Storming the ramparts!: 11:30 a.m.
– You’re either from Douai or you’re not!: 4:45 p.m.
ACTIVITIES
– Little Defenders: 10:00 a.m. to 11:00 a.m. and 1:45 p.m. to 4:00 p.m.
– Siege Machines: 10:00 a.m. to 11:00 a.m. and 1:45 p.m. to 4:00 p.m.
FOOD AND DRINK
Visit the Medieval Tavern to enjoy pies, quiches, platters, desserts, and drinks.
L’événement Les Arkéosiennes au musée-parc Arkéos Douai a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Douaisis
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