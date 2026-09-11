Les arpenteurs de l’invisible, Théâtre antique, Arles

Informations pratiques

Les arpenteurs de l’invisible Samedi 19 septembre, 17h00 Théâtre antique Bouches-du-Rhône

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Les arpenteurs de l’invisble sont envoyés par l’OIZIF, l’Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes, pour prendre la mesure d’un lieu et d’une vie aujourd’hui disparus.

Les spectateurs sont invités à les assister au cours de leurs expériences.

Théâtre antique Rue du Cloître, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490184120 http://www.patrimoine.ville-arles.fr Théâtre édifié vers -15 avant J.-C. Ne pouvant bénéficier du flanc rocheux pour y adosser ses gradins, la cavea a été entièrement établie sur un ensemble de substructures faites de galeries concentriques et de salles voûtées rayonnantes.

Le théâtre romain d’Arles mesure 102 m de diamètre.

Ses 33 gradins, dont une grande partie a aujourd’hui disparue, s’appuyaient sur une enceinte extérieure composée de trois étages d’arcades.

Cet édifice pouvait accueillir 10 000 spectateurs.

L’enceinte extérieure du théâtre comportait 27 arcades appuyées sur de forts piliers. Cette façade avait trois étages qui ne se sont conservés qu’au sud, inclus dans la tour de Roland, édifiée au début du Moyen Âge. Parking à proximité

Visite théâtralisée présentée par la compagnie 1er siècle dans le cadre des JEP 2026. théâtre antiquité

C.Gasc-ville d’Arles