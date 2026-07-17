Les artisans du temps, Château de Montrésor, Montrésor

Informations pratiques

Les artisans du temps 19 et 20 septembre Château de Montrésor Indre-et-Loire

25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le Château de Montrésor vous invite à découvrir l’envers du décor lors d’une visite guidée exceptionnelle consacrée aux restaurations qui assurent la transmission de ce patrimoine remarquable.

Au fil du parcours, votre guide dévoilera les différentes campagnes de restaurations menées sur le château, les techniques employées, les savoir-faire des artisans et les choix qui permettent de préserver l’authenticité de cette demeure historique toujours habitée.

À cette occasion, les visiteurs auront le privilège d’accéder au chemin de ronde, ouvert exceptionnellement pour cette visite. Cet espace habituellement inaccessible offre un regard inédit sur l’architecture du château, et sur la restauration d’une des tours de la muraille.

Une immersion privilégiée au cœur d’un monument vivant, où chaque pierre raconte l’histoire de sa préservation.

Château de Montrésor 40 Grande Rue, 37460 Montrésor, France Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247192750 https://chateaudemontresor.com Montrésor est une des places fortes dont la fondation est attribuée à Foulques Nerra, qui y aurait fait construire par son capitaine, Roger dit le petit diable, une forteresse sur le promontoire rocheux dominant le val de l’Indrois pour interdire l’accès des plateaux. Démoli à partir de 1203, le château est reconstruit en 1393 pour Jean IV de Bueil par l’entrepreneur Jean Binet. Ymbert de Bastarnay, conseiller de Louis XI, l’acquiert en 1493. Il fait construire la collégiale et transforme la forteresse en y faisant construire une nouvelle demeure. Le bâtiment se composait alors d’un vaste corps de logis qui s’étendait le long du coteau. Il n’en reste que la partie centrale, les deux parties latérales ayant été démolies dans la première partie du siècle dernier. Le château est enfin acquis en 1849 par le comte Xavier Branicki, d’origine polonaise ; ses descendants y demeurent encore aujourd’hui. X. Branicki s’est employé à restaurer le mur d’enceinte, a remodelé l’intérieur des communs et a modifié l’enveloppe du château, lui conférant un aspect néo-gothique. Il l’a meublé de collections et souvenirs de l’histoire polonaise. Ses successeurs ont conservé à l’édifice son décor du XIXe siècle dans le goût Troubadour, dans un parc paysager. Accès par l’autoroute A85 : En venant de Tours 45 min (sortie n°11 – Bléré), en venant de Vierzon (sortie Noyers-sur-Cher – Saint-Aignan-sur-Cher). Un parking situé au pied de la forteresse est mis gratuitement à la disposition des visiteurs.

Le Château de Montrésor vous invite à découvrir l’envers du décor lors d’une visite guidée exceptionnelle consacrée aux restaurations qui assurent la transmission de ce patrimoine remarquable.