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AGENDA · Gargilesse-Dampierre

Les artistes dans la rue Gargilesse-Dampierre

dimanche 9 août 2026 · Gargilesse-Dampierre

Les artistes dans la rue Gargilesse-Dampierre

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
36190 Gargilesse-Dampierre
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Gargilesse-Dampierre

Les artistes dans la rue

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Comme chaque année, une trentaine d’artistes et exposants vous reçoivent au détour des rues du village de Gargilesse.
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Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire   gargilesse.evenement@gmail.com

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English :

As it does every year, some thirty artists and exhibitors welcome you along the streets of the village of Gargilesse.

L’événement Les artistes dans la rue Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse

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