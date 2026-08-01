Informations pratiques

Gargilesse-Dampierre

Les artistes dans la rue

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Comme chaque année, une trentaine d’artistes et exposants vous reçoivent au détour des rues du village de Gargilesse.

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Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com

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English :

As it does every year, some thirty artists and exhibitors welcome you along the streets of the village of Gargilesse.

L’événement Les artistes dans la rue Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse