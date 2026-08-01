Les artistes dans la rue Gargilesse-Dampierre
dimanche 9 août 2026 · Gargilesse-Dampierre
Informations pratiques
Gargilesse-Dampierre
Les artistes dans la rue
Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Comme chaque année, une trentaine d’artistes et exposants vous reçoivent au détour des rues du village de Gargilesse.
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Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com
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English :
As it does every year, some thirty artists and exhibitors welcome you along the streets of the village of Gargilesse.
L’événement Les artistes dans la rue Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse
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