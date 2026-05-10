Les artistes de La Roche / Idylles dans les jardins La Roche Paris

Peinture, Dessin, Photographie, Vidéo, Installation, Performance, Musique, Exposition, Installation monumentale.

Au cœur de La Roche, au milieu de la végétation du jardin et entre les murs de l’ancien hôpital La Rochefoucauld, un collectif d’artistes se rassemble à l’occasion de la Nuit Blanche et invente un langage amoureux. Des fleurs, des murmures, des mots, des visages, des constellations, des sons sont au rendez-vous. Déambulez au milieu de cette diversité de propositions artistiques, découvrez les univers de chacun·e, laissez-vous envouter et attardez-vous parfois un peu plus, faites une pause au milieu des oeuvres. Au bout du chemin, prolongez le plaisir et soyez charmé·es par la musique, les filtres d’amour dans les verres et mets délicieux qui vous seront proposés.

Ce lieu, qui au quotidien abrite 48 structures occupantes, deux accueils de jour et des étudiant·es, se dévoile le 6 juin sous un nouveau regard le temps d’une Nuit Blanche. Venez !

En partenariat avec Plateau Urbain et le soutien de la Mairie du 14e.

Un rendez-vous artistique pluriel dans un cadre enchanteur.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

La Roche 15 avenue du Général Leclerc 75014 Paris



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