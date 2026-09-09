LES ARTISTES QU’ON MÉRITE Daphné Biiga Nwanak & Baudouin Woehl, TnBA, Bordeaux

Informations pratiques

LES ARTISTES QU’ON MÉRITE

Daphné Biiga Nwanak & Baudouin Woehl 18 et 19 décembre TnBA Gironde

Tarifs : plein 18€ – réduit 12€ – Carte Jeune Bordeaux Métropole 10€ – Carte Manuf’ Plein 12€ – Carte Manuf’ Réduit 10€ – Tarif Infidèle plein 12€ – tarif Infidèle réduit 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T20:00:00+01:00 – 2026-12-19T22:00:00+01:00

[ PLURIDISCIPLINAIRE ]

Daphné Biiga Nwanak & Baudouin Woehl

Noyé sous l’intelligence artificielle, la montée du fascisme ou encore le dérèglement climatique, l’art est en crise. Il faut résister, affirment les metteur.ses en scène Daphné Biiga Nwanak et Baudoin Woehl, qui s’inspirent là du premier livre de l’Histoire de l’art (1550) signé Giorgio Vasari. Dans cette pièce pour six interprètes, le duo imagine un Purgatoire, lieu où le temps s’oublie. Cohabitent là des artistes mort.es, de toutes époques, dont une sculptrice de la Renaissance, un jeune plasticien cynique, ou encore un musicien inconnu du XVIIe siècle. Ensemble, ils et elles transforment cet écrin en laboratoire expérimental, indissociable de leur vie intime, pour réinventer la possibilité d’un art prospère. Qui pourrait répondre aux agitations de notre temps…

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au tnba dans le cadre de la saison hors les murs

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+ FAIRE : Masterclass avec Daphné Biiga Nwanak ou Baudouin Woehl jeudi 17 décembre > 10h – 13h à RésoNAnces (infos/inscription ici)

TnBA 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/agenda/917-Les-artistes-qu-on-merite »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/voir-les-artistes-quon-merite-daphne-biiga-nwanak-baudouin-woehl-ven-18-sam-19-decembre-2026-tnba-bordeaux/ »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/masterclass-faire-pros-daphne-biiga-nwanak-ou-baudouin-woehl-jeu-17-decembre-2026-resonances-bordeaux/?portfolioCats=18%2C28%2C40 »}]

Noyé sous l’intelligence artificielle, la montée du fascisme ou encore le dérèglement climatique, l’art est en crise. théâtre spectacle

©Jacques-Henri Heim