Informations pratiques

Béziers

LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026

Route de Murviel Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cet ancien moulin médiéval devenu résidence d’artistes et visitez les ateliers d’Elisabeth Daynes et Antoine-Borromée Dubois.

Ancien moulin médiéval transformé au XIXᵉ siècle en usine de pompage par Jean-Marie Cordier, cet édifice accueille aujourd’hui des résidences d’artistes. Découvrez les ateliers des artistes Elisabeth Daynes et Antoine-Borromée Dubois. .

Route de Murviel Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English : LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026

Discover this former medieval mill, now an artists’ residence, and visit the studios of Elisabeth Daynes and Antoine-Borromée Dubois.

L’événement LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34