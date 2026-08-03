LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026
Route de Murviel Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez cet ancien moulin médiéval devenu résidence d’artistes et visitez les ateliers d’Elisabeth Daynes et Antoine-Borromée Dubois.
Ancien moulin médiéval transformé au XIXᵉ siècle en usine de pompage par Jean-Marie Cordier, cet édifice accueille aujourd’hui des résidences d’artistes. Découvrez les ateliers des artistes Elisabeth Daynes et Antoine-Borromée Dubois. .
Route de Murviel Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English : LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026
Discover this former medieval mill, now an artists’ residence, and visit the studios of Elisabeth Daynes and Antoine-Borromée Dubois.
L’événement LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34
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