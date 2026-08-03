UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026 Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Route de Murviel
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026

Route de Murviel Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez cet ancien moulin médiéval devenu résidence d’artistes et visitez les ateliers d’Elisabeth Daynes et Antoine-Borromée Dubois.
Ancien moulin médiéval transformé au XIXᵉ siècle en usine de pompage par Jean-Marie Cordier, cet édifice accueille aujourd’hui des résidences d’artistes. Découvrez les ateliers des artistes Elisabeth Daynes et Antoine-Borromée Dubois.   .

Route de Murviel Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63 

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English : LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026

Discover this former medieval mill, now an artists’ residence, and visit the studios of Elisabeth Daynes and Antoine-Borromée Dubois.

L’événement LES ATELIERS D’ARTISTES DU MOULIN CORDIER JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34

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