LES ATELIERS DE LA CABANE SOUS LE PAPIER LA GRAINE ! Prades-le-Lez
mercredi 18 novembre 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
LES ATELIERS DE LA CABANE SOUS LE PAPIER LA GRAINE !
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-11-18 2026-12-09 2026-12-16
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
Les ateliers de la cabane Sous le papier la graine !
Les 18 novembre et 16 décembre de 10h30 à 12h
Le 9 décembre de 14h30 à 16h
Dites-le avec des fleurs (et sans plastique) !
Oubliez les cartes plastifiées et les emballages jetables. Cette année, fabriquez vos propres cartes de vœux à offrir… puis à planter !
sur inscription, à partir de 4 ans- les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.
Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animatrices. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LES ATELIERS DE LA CABANE SOUS LE PAPIER LA GRAINE ! Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES
À voir aussi à Prades-le-Lez (Hérault)
- ATELIER PLUME SAUVAGE QUAND LA NATURE INSPIRE VOS MOTS. Prades-le-Lez 28 août 2026
- EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ 10ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN Prades-le-Lez 4 septembre 2026
- RENCONTRES AVEC LES ARTISTES DE L’EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ Prades-le-Lez 5 septembre 2026
- MÉDIATION EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ Prades-le-Lez 6 septembre 2026
- MYSTÈRES DE LA GARRIGUE Prades-le-Lez 16 septembre 2026