Informations pratiques

Prades-le-Lez

LES ATELIERS DE LA CABANE SOUS LE PAPIER LA GRAINE !

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-11-18 2026-12-09 2026-12-16

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Les ateliers de la cabane Sous le papier la graine !

Les 18 novembre et 16 décembre de 10h30 à 12h

Le 9 décembre de 14h30 à 16h

Dites-le avec des fleurs (et sans plastique) !

Oubliez les cartes plastifiées et les emballages jetables. Cette année, fabriquez vos propres cartes de vœux à offrir… puis à planter !

sur inscription, à partir de 4 ans- les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.

Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animatrices. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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L’événement LES ATELIERS DE LA CABANE SOUS LE PAPIER LA GRAINE ! Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES