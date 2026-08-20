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Les ateliers d’éveil à l’art ABCD’ART, Maison Marandon, Bordeaux

mercredi 30 septembre 2026 · Maison Marandon · Bordeaux

Les ateliers d’éveil à l’art ABCD’ART, Maison Marandon, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Maison Marandon
Adresse
49 rue Dubourdieu
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription, sans engagement

Les ateliers d’éveil à l’art ABCD’ART 30 septembre – 16 décembre, certains mercredis Maison Marandon Gironde

Sur inscription, sans engagement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-16T10:30:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Tous les mercredis à la Maison Ouverte, Lieu Culturel de Proximité à Nansouty-St-Genès
Pour les 3-7 ans
De 10h30 à 12h le mercredi
En solo sans adulte accopagnateur / des ateliers sur inscription sans engagement annuel / hors vacances scolaires
Des histoires de l’art à découvrir chaque semaine à travers un artiste, une œuvre d’art ou un thème incroyable. Un atelier adapté aux plus jeunes pour éveiller sa curiosité, nourrir son imaginaire et cultiver le plaisir de créer.
Programme des ateliers à découvrir toute l’année sur le site abcd-art.fr
Inscription par mail ou téléphone
contact@abcd-art.fr

Maison Marandon 49 rue Dubourdieu Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine http://lamaisonouverte.org [{« type »: « email », « value »: « contact@abcd-art.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@abcd-art.fr »}] Lieu Culturel de Proximité de la Ville de Bordeaux à Nansouty-St-Genès
Ateliers 3-7 ans pour découvrir des histoires de l’art, jouer et créer

abcd’art

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