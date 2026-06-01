Les ateliers du lien loges de rêves Wihr-au-Val
Les ateliers du lien loges de rêves Wihr-au-Val vendredi 26 juin 2026.
Wihr-au-Val
Les ateliers du lien loges de rêves
1a route Nationale Wihr-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26
La Loge de rêves est une sorte de cercle dédié au travail avec les rêves. On n’y parle pas sur les rêves, mais on y donne la parole aux rêves.
La Loge de rêves est une sorte de cercle dédié au travail avec les rêves. On n’y parle pas sur les rêves, mais on y donne la parole aux rêves.
Les rêves nous viennent du plus intime de notre être, plutôt que chercher à les interpréter de manière psychologique, nous explorerons les rêves en les mettant en résonance et en passant par l’imagination, les images, l’attention aux ressentis, tant émotionnels que corporels, afin d’écouter ce qu’ils ont à nous dire…
Vous pouvez y venir avec un rêve, récent ou ancien, ou simplement par curiosité. .
1a route Nationale Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 26 49 79 52 j.touron.arttherapie@gmail.com
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English :
The Lodge of Dreams is a kind of circle dedicated to working with dreams. We don’t talk about dreams there; instead, we let the dreams speak for themselves.
L’événement Les ateliers du lien loges de rêves Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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