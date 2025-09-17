Les ateliers du mercredi Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Les ateliers du mercredi

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 09:00:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09

Chaque semaine, les enfants découvrent l’art en s’amusant et en explorant des courants et des techniques artistiques variés. Un moment créatif et ludique pour éveiller leur curiosité, affûter leur regard et libérer leur imagination !

En partenariat avec l'[Opéra de Lille](https://www.opera-lille.fr/finoreille2/), dans le cadre du dispositif Finoreille, les participants aux ateliers de l’après-midi profitent, une fois par trimestre, d’un atelier de chant et participent à la création du spectacle de fin d’année de l’Opéra.

**Profitez de -10%**

Toute l’année pour l’inscription d’une fraterie à partir du deuxième enfant.

Chaque semaine, les enfants découvrent l’art en s’amusant et en explorant des courants et des techniques artistiques variés. Un moment créatif et ludique pour éveiller leur curiosité, affûter leur regard et libérer leur imagination !

En partenariat avec l'[Opéra de Lille](https://www.opera-lille.fr/finoreille2/), dans le cadre du dispositif Finoreille, les participants aux ateliers de l’après-midi profitent, une fois par trimestre, d’un atelier de chant et participent à la création du spectacle de fin d’année de l’Opéra.

**Profitez de -10%**

Toute l’année pour l’inscription d’une fraterie à partir du deuxième enfant. .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

Every week, children discover art in a fun way, exploring a variety of artistic trends and techniques. It’s a fun, creative way to awaken their curiosity, sharpen their eyes and unleash their imagination!

In partnership with the [Opéra de Lille](https://www.opera-lille.fr/finoreille2/), as part of the Finoreille program, participants in the afternoon workshops enjoy a singing workshop once a quarter, and take part in the creation of the Opera’s end-of-year show.

**10% discount

All year round for the registration of a sibling from the second child onwards.

L’événement Les ateliers du mercredi Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme