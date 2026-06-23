Les ateliers du petit ânier Steph’Ânes Fleuriel

Fleuriel

Les ateliers du petit ânier

Steph’Ânes 19 chemin de la bougalerie Fleuriel Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-29 10:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les vacances approchent et comme à chaque vacances, les ateliers du petit ânier reprennent. C’est le moment de réserver votre place au 06.89.86.28.33

Un atelier dure environ 1 heure et est accessible à tous les enfants dès 5 ans, accompagné par un adulte.

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Steph’Ânes 19 chemin de la bougalerie Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 28 33 stephaneprojets@gmail.com

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English :

The holidays are approaching, and just like %E0 every holiday season, the “Le Petit %E2nier” workshops are back. Now is the time to reserve your spot by calling 06.89.86.28.33

Each workshop lasts about 1 hour and is open to all children ages 5 and up, accompanied by an adult.

L’événement Les ateliers du petit ânier Fleuriel a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule