Les Ateliers enfants Creuse ta citrouille en collaboration avec l’EARL de la Nouère EARL de Nouère Loudun

Les Ateliers enfants Creuse ta citrouille en collaboration avec l’EARL de la Nouère

EARL de Nouère 1 Rue de la Mare Sèche Loudun Vienne

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

2026-10-28

Rendez-vous à l’EARL de Nouère

Découverte de l’exploitation de la Nouère avec une sensibilisation aux légumes de saison. En seconde partie, les enfants auront l’occasion de choisir leur citrouille, de la creuser pour Halloween et de repartir avec leur création.

Places limitées à 10 enfants de 5 à 10 ans .

EARL de Nouère 1 Rue de la Mare Sèche Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

