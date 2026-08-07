Les ateliers magiques le spectacle des enfants Courchevel La Tania Courchevel La Tania Courchevel
vendredi 7 août 2026 · Courchevel La Tania · Courchevel
Informations pratiques
Courchevel
Les ateliers magiques le spectacle des enfants Courchevel La Tania
Courchevel La Tania 53 Esplanade des Tovets Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle des apprentis magiciens
.
Courchevel La Tania 53 Esplanade des Tovets Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29 info@courchevel.com
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English : The magic workshops the children’s show Courchevel La Tania
Apprentice magicians’ show
L’événement Les ateliers magiques le spectacle des enfants Courchevel La Tania Courchevel a été mis à jour le 2026-08-03 par Courchevel Tourisme
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