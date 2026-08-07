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AGENDA · Courchevel

Les ateliers magiques le spectacle des enfants Courchevel La Tania Courchevel La Tania Courchevel

vendredi 7 août 2026 · Courchevel La Tania · Courchevel

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Courchevel La Tania
Adresse
53 Esplanade des Tovets
Ville
73120 Courchevel
Département
Savoie
Tarif

Courchevel

Les ateliers magiques le spectacle des enfants Courchevel La Tania

Courchevel La Tania 53 Esplanade des Tovets Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Spectacle des apprentis magiciens
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Courchevel La Tania 53 Esplanade des Tovets Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29  info@courchevel.com

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English : The magic workshops the children’s show Courchevel La Tania

Apprentice magicians’ show

L’événement Les ateliers magiques le spectacle des enfants Courchevel La Tania Courchevel a été mis à jour le 2026-08-03 par Courchevel Tourisme

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