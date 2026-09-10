Les ateliers sous l’œil des photographes, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt

Informations pratiques

Les ateliers sous l’œil des photographes 19 et 20 septembre Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Vosges

Limité à 25 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:35:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:35:00+02:00

Découvrez deux séries de clichés pris dans des ateliers par deux photographes : Jean-Pierre Leloir dans la manufacture Couesnon de Mirecourt en 1961 et Bruno Aprile-Gniset dans les ateliers Hommel et Nehr à Marseille dans les années 2020. Deux époques, deux esthétiques, deux regards sur la facture instrumentale. Ouvrez grand les yeux et laissez-vous guider dans ces ateliers d’hier et d’aujourd’hui …

Durée : 20 min.

Réservation conseillée (jauge limitée) : 03.29.37.29.37 / info@musee-mirecourt.fr

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt, France Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33329378159 https://musee-mirecourt.fr [{« link »: « mailto:info@musee-mirecourt.fr »}] Le Musée de Mirecourt valorise une collection dédiée à la facture instrumentale.

La collection comporte notamment un fonds instrumental (instruments de musique à cordes pincés et frottées, réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville ou dans les grandes fabriques), un fonds socio-technique (fonds d’ateliers, outils, matériaux) et un fonds iconographique. Des archives d’entreprises complètent cet ensemble et permettent d’aborder “La fabrication de la musique” dans son ensemble.

Le Musée de Mirecourt conserve par ailleurs un fonds d’atelier de lutherie en cordes pincées, présenté in situ, à découvrir lors de visites guidées menées par un élève-luthier.

La collection est valorisée à travers une exposition renouvelée en partie ou entièrement chaque année et une riche programmation culturelle s’adressant à tous les publics (visites commentées, concerts, spectacles, ateliers, stages, …). A31 : sortie 10 Neufchâteau – Mirecourt – Châtenois. A330 / N57 : sortie Charmes – Mirecourt. En train et en bus : Arrivée à la gare qui est à 10 min à pied du musée.

Découvrez deux séries de clichés pris dans des ateliers par deux photographes : Jean-Pierre Leloir dans la manufacture Couesnon de Mirecourt en 1961 et Bruno Aprile-Gniset dans les ateliers Hommel et…

© Bruno Aprile-Gniset