Les Automnales du 10e Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Informations pratiques

L’automne est sans doute la plus belle saison pour

retrouver le plaisir du spectacle vivant. Après l’effervescence de la rentrée

et avant la chute les températures avec l’arrivée de l’hiver, c’est le moment

de prendre le temps d’écouter, de découvrir, de s’émerveiller et de partager.

Avec Les Automnales, le Conservatoire

Hector Berlioz inaugure un nouveau rendez-vous culturel qui rythmera chaque

début de saison, de septembre à novembre. Fidèle à sa vocation, le

conservatoire affirme son rôle de lieu de vie, de création et de diffusion

artistique, ouvert à toutes et à tous.

Concerts, spectacles, théâtre, conférences composeront

cette programmation. Chaque proposition est pensée comme une invitation à la

curiosité et à la découverte, dans un esprit de partage et de proximité.

Parce que la culture se partage, tous les événements sont proposés

gratuitement, dans la limite des places disponibles.

Programmation à venir prochainement

Des événements culturels et gratuits : bienvenue aux Automnales du 10e !

Du mardi 01 septembre 2026 au lundi 30 novembre 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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