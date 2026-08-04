LES AVENTURES D’OCTAVE ET MÉLO LE CHANT DU VOLCAN HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES AVENTURES D’OCTAVE ET MÉLO LE CHANT DU VOLCAN

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-27 16:00:00

fin : 2027-06-27 16:40:00

Date(s) :

2027-06-27

Après une première aventure sur scène qui avait mené les héros du célèbre podcast Octave et Mélo au bord de l’eau, nos compagnons bravent le feu !

Ces aventuriers si attachants se mettent en quête d’apaiser un volcan entré en éruption. Des animaux croisés sur le chemin leur confient le secret de la mélodie pouvant le rendormir, pendant que l’orchestre accompagne leurs péripéties avec de larges extraits orchestraux composés par Rachmaninov, Dvořák ou encore Granados. Belle histoire, grande musique, mise en scène épurée et bruitages en direct sur scène tout est là pour créer un moment empreint de magie et de poésie, éveiller l’imaginaire des toutpetits et les faire rêver, loin des écrans. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

After their first on-stage adventure—which had taken the heroes of the famous Octave and Mélo podcast to the water’s edge—our companions now brave the flames!

L’événement LES AVENTURES D’OCTAVE ET MÉLO LE CHANT DU VOLCAN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE