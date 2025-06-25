Les Aventuriers de Minuit ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône
Les Aventuriers de Minuit ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône dimanche 24 mai 2026.
Les Aventuriers de Minuit
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Pascal Legros Organisation et Le Renard Argenté présentent
Quand Jules Verne et Arthur Conan Doyle défient le crime !
1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté.
D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de vraies aventures avant d’être trop vieux Jules Verne.
Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !
Une comédie policière Julien et Florence Lefebvre
Mise en scène de Elie Rapp et Ludovic Laroche
Avec Stéphanie Bassibey, Émilie Cazenave, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jeanne Réot, Nicolas Saint-Georges
Vidéo Sébastien Mizermont
Costumes Axel Boursier
Lumières Franck Ziemba
Musiques Hervé Devolder .
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Les Aventuriers de Minuit
German : Les Aventuriers de Minuit
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Aventuriers de Minuit Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I