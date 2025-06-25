Les Aventuriers de Minuit ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

2026-05-24

Pascal Legros Organisation et Le Renard Argenté présentent

Quand Jules Verne et Arthur Conan Doyle défient le crime !

1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté.

D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de vraies aventures avant d’être trop vieux Jules Verne.

Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !

Une comédie policière Julien et Florence Lefebvre

Mise en scène de Elie Rapp et Ludovic Laroche

Avec Stéphanie Bassibey, Émilie Cazenave, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jeanne Réot, Nicolas Saint-Georges

Vidéo Sébastien Mizermont

Costumes Axel Boursier

Lumières Franck Ziemba

Musiques Hervé Devolder .

