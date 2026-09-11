Les aventuriers du MAHP perdu, Musée d’art et d’histoire de Provence, Grasse

Informations pratiques

Les aventuriers du MAHP perdu 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire de Provence Alpes-Maritimes

Sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Patrimoine en danger : comment sauver le MAHP ?

Devenez les héros du patrimoine en péril : vivez une aventure pleine de dangers pour sauver le musée et ses collections !

Musée d’art et d’histoire de Provence 2 Rue Mirabeau, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055801 https://www.museesdegrasse.com/mahp/presentation Le Musée d’art et d’histoire de Provence est présenté dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle érigé par une des plus anciennes familles de la noblesse provençale médiévale, la famille de Grasse puis Grasse-Cabris alliée aux Clapiers. Le marquis Jean-Paul de Clapiers-Cabris épouse Louise Riqueti (1769), sœur du comte de Mirabeau (1749-1791), député du Tiers-Etatvence. Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.

Patrimoine en danger : comment sauver le MAHP ?

©museesdegrasse