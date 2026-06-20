Les bains-douches ouvrent leurs portes, Bains-Douches, Thouars
samedi 19 septembre 2026 · Bains-Douches · Thouars
Informations pratiques
Les bains-douches ouvrent leurs portes 19 et 20 septembre Bains-Douches Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez cet édifice construit durant l’entre-deux-guerres, remarquable témoignage de l’architecture Art déco et des préoccupations hygiénistes de l’époque.
Bains-Douches 7 rue Balzac, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Construit en 1928, ce bâtiment public répond aux transformations des villes suite aux recommandations hygiénistes du début du XXe siècle. Sa façade comme son décor intérieur de style Art déco ont été conservés depuis la fermeture de l’établissement en 1994. Véritable capsule temporelle, les Bains-Douches transportent au siècle dernier et permettent de découvrir le rituel d’hygiène des habitants de la ville.
Présentation de cet édifice de l’entre-deux-guerres. Témoignage Art déco de la période hygiéniste.
©ville de Thouars
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