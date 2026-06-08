Les balades de l’été Portail de l’église St Gilles Argentonnay
Les balades de l’été Portail de l’église St Gilles Argentonnay lundi 6 juillet 2026.
Argentonnay
Les balades de l’été
Portail de l’église St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-20 19:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Venez découvrir le patrimoine d’Argentonnay lors des balades de l’été, animées par l’ Association Animation Argentonnay, tous les lundis à 18 h en juillet et août. .
Portail de l’église St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 25 69 40 3aargentonnay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les balades de l’été
L’événement Les balades de l’été Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Argentonnay (Deux-Sèvres)
- Permaculture au Jardin des Cabanes, Jardin des cabanes Argentonnay 13 juin 2026
- Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie Jardin de la Tournerie Argentonnay 13 juin 2026
- Fête de la musique Argentonnay Argentonnay 20 juin 2026
- Atelier mosaïque avec les alpagas La Petite Ferme des Alpagas Argentonnay 24 juin 2026
- Théâtre Jouons encore Ancien prieuré de La Coudre Argentonnay 27 juin 2026