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Les balades de l’été Portail de l’église St Gilles Argentonnay

Les balades de l’été Portail de l’église St Gilles Argentonnay

Les balades de l’été Portail de l’église St Gilles Argentonnay lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Portail de l'église St Gilles

Adresse : 6 Rue du Prieuré

Ville : 79150 Argentonnay

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Argentonnay

Les balades de l’été

Portail de l’église St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-20 19:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Venez découvrir le patrimoine d’Argentonnay lors des balades de l’été, animées par l’ Association Animation Argentonnay, tous les lundis à 18 h en juillet et août.   .

Portail de l’église St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 25 69 40  3aargentonnay@gmail.com

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English : Les balades de l’été

L’événement Les balades de l’été Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais

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