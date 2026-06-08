Les balades de l’été Portail de l’église St Gilles Argentonnay lundi 6 juillet 2026.

Argentonnay

Les balades de l’été

Portail de l’église St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-20 19:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Venez découvrir le patrimoine d’Argentonnay lors des balades de l’été, animées par l’ Association Animation Argentonnay, tous les lundis à 18 h en juillet et août. .

Portail de l’église St Gilles 6 Rue du Prieuré Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 25 69 40 3aargentonnay@gmail.com

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English : Les balades de l’été

L’événement Les balades de l’été Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais