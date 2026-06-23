LES BALADES NOCTURNES ÉQUESTRES SENSORIELLES Rocles
vendredi 10 juillet 2026 · Rocles
Informations pratiques
Rocles
LES BALADES NOCTURNES ÉQUESTRES SENSORIELLES
Rocles Lozère
Tarif : 60 – 60 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-12 2026-08-19
Le centre équestre Les Ecuries de Palheres propose des balades sensorielles et atypiques en nocturne, pour cavaliers initiés, avec apéro dinatoire au bord de l’eau.
Sur réservation pour un départ à partir de 4 cavaliers.
Prévoir lampe frontale et un gilet jaune.
Le centre équestre Les Ecuries de Palheres propose des balades sensorielles et atypiques en nocturne, pour cavaliers initiés, avec apéro dinatoire au bord de l’eau.
Sur réservation pour un départ à partir de 4 cavaliers.
Prévoir lampe frontale et un gilet jaune. .
Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59 contact@lesecuriesdepalheres.fr
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English :
Les Ecuries de Palheres Equestrian Center offers unique, sensory-rich nighttime rides for experienced riders, complete with a light dinner by the water.
Reservations required for groups of 4 or more riders.
Please bring a headlamp and a high-visibility vest.
L’événement LES BALADES NOCTURNES ÉQUESTRES SENSORIELLES Rocles a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Langogne
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