Informations pratiques

Rocles

LES BALADES NOCTURNES ÉQUESTRES SENSORIELLES

Rocles Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-12 2026-08-19

Le centre équestre Les Ecuries de Palheres propose des balades sensorielles et atypiques en nocturne, pour cavaliers initiés, avec apéro dinatoire au bord de l’eau.

Sur réservation pour un départ à partir de 4 cavaliers.

Prévoir lampe frontale et un gilet jaune.

Le centre équestre Les Ecuries de Palheres propose des balades sensorielles et atypiques en nocturne, pour cavaliers initiés, avec apéro dinatoire au bord de l’eau.

Sur réservation pour un départ à partir de 4 cavaliers.

Prévoir lampe frontale et un gilet jaune. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59 contact@lesecuriesdepalheres.fr

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English :

Les Ecuries de Palheres Equestrian Center offers unique, sensory-rich nighttime rides for experienced riders, complete with a light dinner by the water.

Reservations required for groups of 4 or more riders.

Please bring a headlamp and a high-visibility vest.

L’événement LES BALADES NOCTURNES ÉQUESTRES SENSORIELLES Rocles a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Langogne