LES MINIS STAGES DES ÉCURIES DE PALHÈRES Rocles
LES MINIS STAGES DES ÉCURIES DE PALHÈRES Rocles mercredi 1 juillet 2026.
Rocles
LES MINIS STAGES DES ÉCURIES DE PALHÈRES
Rocles Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13
Pour découvrir ou re-découvrir le plaisir de l’équitation, des minis stages de 3 jours par semaine (mardi / mercredi / jeudi) pour les enfants à partir de 6 ans.
Les soigneurs du jour, 2 jours par semaine (mardi / jeudi), viens nourrir et t’occuper des animaux aux écuries de Palhères !
Sur réservation.
Pour découvrir ou re-découvrir le plaisir de l’équitation, des minis stages de 3 jours par semaine (mardi / mercredi / jeudi) pour les enfants à partir de 6 ans.
Les soigneurs du jour, 2 jours par semaine (mardi / jeudi), viens nourrir et t’occuper des animaux aux écuries de Palhères !
Sur réservation. .
Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59 contact@lesecuriesdepalheres.fr
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English :
To discover or rediscover the joy of horseback riding, we offer mini-courses three days a week (Tuesday, Wednesday, Thursday) for children ages 6 and up.
As a day-care helper, two days a week (Tuesday/Thursday), come feed and care for the animals at the Palhères stables!
Reservations required.
L’événement LES MINIS STAGES DES ÉCURIES DE PALHÈRES Rocles a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Langogne
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