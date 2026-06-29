LES MINIS STAGES DES ÉCURIES DE PALHÈRES Rocles mercredi 1 juillet 2026.

Rocles

LES MINIS STAGES DES ÉCURIES DE PALHÈRES

Rocles Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13

Pour découvrir ou re-découvrir le plaisir de l’équitation, des minis stages de 3 jours par semaine (mardi / mercredi / jeudi) pour les enfants à partir de 6 ans.

Les soigneurs du jour, 2 jours par semaine (mardi / jeudi), viens nourrir et t’occuper des animaux aux écuries de Palhères !

Sur réservation.

Pour découvrir ou re-découvrir le plaisir de l’équitation, des minis stages de 3 jours par semaine (mardi / mercredi / jeudi) pour les enfants à partir de 6 ans.

Les soigneurs du jour, 2 jours par semaine (mardi / jeudi), viens nourrir et t’occuper des animaux aux écuries de Palhères !

Sur réservation. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59 contact@lesecuriesdepalheres.fr

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English :

To discover or rediscover the joy of horseback riding, we offer mini-courses three days a week (Tuesday, Wednesday, Thursday) for children ages 6 and up.

As a day-care helper, two days a week (Tuesday/Thursday), come feed and care for the animals at the Palhères stables!

Reservations required.

L’événement LES MINIS STAGES DES ÉCURIES DE PALHÈRES Rocles a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Langogne