Les Balnéaires Rue Henrionnet Vouziers
lundi 1 mars 2027 · Rue Henrionnet · Vouziers
Informations pratiques
Vouziers
Les Balnéaires
Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-01
fin : 2027-03-27
Date(s) :
2027-03-01
Cette exposition présente 63 portraits de baigneuses réalisés par Régis Lejonc, comme un hommage à la figure féminine dans toute sa diversité, et une réflexion sur les canons féminins de notre époque et la façon dont nous les propageons souvent inconsciemment.Une invitation à penser à nos représentations du corps féminin . Un questionnement sur la Beauté ou une simple contemplation.
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Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr
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English :
This exhibition features 63 portraits of women bathers by Régis Lejonc, as a tribute to the female form in all its diversity, and a reflection on contemporary standards of female beauty and the ways in which we often unconsciously perpetuate them.An invitation to reflect on our representations of the female body. A questioning of beauty or simply a moment of contemplation.
L’événement Les Balnéaires Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme
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