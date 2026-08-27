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Les Balnéaires Rue Henrionnet Vouziers

lundi 1 mars 2027 · Rue Henrionnet · Vouziers

Les Balnéaires Rue Henrionnet Vouziers

Informations pratiques

Début
lundi 1 mars 2027
Fin
samedi 27 mars 2027
Lieu
Rue Henrionnet
Adresse
Centre Culturel Les Tourelles
Ville
08400 Vouziers
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vouziers

Les Balnéaires

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-01
fin : 2027-03-27

Date(s) :
2027-03-01

Cette exposition présente 63 portraits de baigneuses réalisés par Régis Lejonc, comme un hommage à la figure féminine dans toute sa diversité, et une réflexion sur les canons féminins de notre époque et la façon dont nous les propageons souvent inconsciemment.Une invitation à penser à nos représentations du corps féminin . Un questionnement sur la Beauté ou une simple contemplation.
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Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77  accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

This exhibition features 63 portraits of women bathers by Régis Lejonc, as a tribute to the female form in all its diversity, and a reflection on contemporary standards of female beauty and the ways in which we often unconsciously perpetuate them.An invitation to reflect on our representations of the female body. A questioning of beauty or simply a moment of contemplation.

L’événement Les Balnéaires Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme

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