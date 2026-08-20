Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif, En ligne, Lille
mardi 29 septembre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif Mardi 29 septembre, 12h00 En ligne Nord
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:30:00+02:00
Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif
Présentation des bases essentielles des revenus fonciers et du nouveau dispositif d’investissement locatif Jeanbrun (fonctionnement, avantages et conditions) afin de mieux comprendre les principaux mécanismes et leurs impacts.
Mardi 29 septembre 2026– 12h-12h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/H9eZqGg52Z
Animé par : ADIL
En ligne lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/H9eZqGg52Z »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/H9eZqGg52Z »}] https://forms.cloud.microsoft/e/H9eZqGg52Z
Webinaire
AMELIO
À voir aussi à Lille (Nord)
- Back To The 80’s !, Le Bistrot de St So, Lille 21 août 2026
- Création d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille 22 août 2026
- Visite à deux voix: Nature et architecture, Jardin des plantes, Lille 25 août 2026
- Les Rencards du Climat – Mensuel Août, Arkose, Lille 25 août 2026
- Confection de bouquets de Dahlia, Jardin des plantes, Lille 26 août 2026