Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif, En ligne, Lille

Informations pratiques

Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif Mardi 29 septembre, 12h00 En ligne Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:30:00+02:00

Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif

Présentation des bases essentielles des revenus fonciers et du nouveau dispositif d’investissement locatif Jeanbrun (fonctionnement, avantages et conditions) afin de mieux comprendre les principaux mécanismes et leurs impacts.

Mardi 29 septembre 2026– 12h-12h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/H9eZqGg52Z

Animé par : ADIL

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Webinaire

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