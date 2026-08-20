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Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif, En ligne, Lille

mardi 29 septembre 2026 · En ligne · Lille

Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit, sur inscription

Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif Mardi 29 septembre, 12h00 En ligne Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:30:00+02:00

Les bases de la fiscalité et le nouveau dispositif d’investissement locatif
Présentation des bases essentielles des revenus fonciers et du nouveau dispositif d’investissement locatif Jeanbrun (fonctionnement, avantages et conditions) afin de mieux comprendre les principaux mécanismes et leurs impacts.
Mardi 29 septembre 2026– 12h-12h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/H9eZqGg52Z
Animé par : ADIL

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Webinaire

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