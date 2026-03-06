Les bâtiments disparus Place du marché Argentan
mercredi 29 juillet 2026.
Les bâtiments disparus
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
2026-07-29
Argentan a bien changé au fil des siècles… Certains édifices majestueux ont disparu, remplacés par des constructions modernes ou parfois… par de simples parkings.
Lors de cette visite insolite, partez à la découverte de la ville d’autrefois à travers plans anciens, gravures et récits d’époque. Une promenade où l’imagination devient votre meilleure alliée pour redonner vie aux monuments perdus d’Argentan.
Mercredi 29 juillet à 14h30
Argentan place du marché chapelle Saint Nicolas
Tout public
Réservation obligatoire
Visite guidée
Durée 1h30
Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie
