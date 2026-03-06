Les bâtiments disparus Place du marché Argentan

Les bâtiments disparus

Argentan a bien changé au fil des siècles… Certains édifices majestueux ont disparu, remplacés par des constructions modernes ou parfois… par de simples parkings.

Lors de cette visite insolite, partez à la découverte de la ville d’autrefois à travers plans anciens, gravures et récits d’époque. Une promenade où l’imagination devient votre meilleure alliée pour redonner vie aux monuments perdus d’Argentan.

Tout public

Réservation obligatoire

Visite guidée

Durée 1h30

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

