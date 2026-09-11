Les Baux au fil du temps, Village des Baux-de-Provence, Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux au fil du temps 19 et 20 septembre Village des Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Remontez le temps à travers les ruelles et le patrimoine des Baux-de-Provence.

À l’aide de photographies d’archives, votre guide vous fera découvrir l’évolution du village et l’histoire de celles et ceux qui l’ont façonné.

sur inscriptions à l’Office de tourisme.

Départ : Rdv à l’Office du Tourisme

Village des Baux-de-Provence Route de Maillane, 13520 Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 90 54 34 39 https://www.lesbauxdeprovence.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 54 34 39 »}] Le village des Baux-de-Provence se situe au cœur du triangle Arles – Avignon – Salon-de-Provence, au sud du massif montagneux des Alpilles. Comme l’indique l’étymologie du mot Baux – issu du provençal « baù » (prononcer « baou ») « lieu escarpé » – le village perché des Baux-de-Provence domine la plaine depuis un éperon fortifié.

Entièrement façonné dans la roche calcaire, le village est classé depuis 1998 parmi les Plus Beaux Villages de France. Des visites guidées du village et de ses monuments sont proposées tout au long de l’année. Renseignements à l’Office de tourisme. Parkings payants situés à l’entrée du village piéton.

Remontez le temps à travers les ruelles et le patrimoine des Baux-de-Provence.

©otlesbauxdeprovence