Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême jeudi 9 juillet 2026.

Angoulême

Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer

Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

C’est l’histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. Une situation simple et banale. À priori, pas vraiment de quoi en faire un spectacle ! Seulement lorsqu’on ignore ce qu’on livre et à qui, la tâche peut s’avérer délicate.

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Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

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English :

It’s the story of three guys who come to deliver a package. A simple, everyday situation. At first glance, not really enough to make a show out of! But when you don’t know what you’re delivering or %E0 to whom, the task can turn out to be tricky.

L’événement Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême