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Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême

Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de verdure du Jardin Vert

Adresse : 93 avenue du Président Wilson

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Angoulême

Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer

Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

C’est l’histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. Une situation simple et banale. À priori, pas vraiment de quoi en faire un spectacle ! Seulement lorsqu’on ignore ce qu’on livre et à qui, la tâche peut s’avérer délicate.
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Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00 

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English :

It’s the story of three guys who come to deliver a package. A simple, everyday situation. At first glance, not really enough to make a show out of! But when you don’t know what you’re delivering or %E0 to whom, the task can turn out to be tricky.

L’événement Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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