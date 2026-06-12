Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême
Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême jeudi 9 juillet 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer
Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
C’est l’histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. Une situation simple et banale. À priori, pas vraiment de quoi en faire un spectacle ! Seulement lorsqu’on ignore ce qu’on livre et à qui, la tâche peut s’avérer délicate.
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Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
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English :
It’s the story of three guys who come to deliver a package. A simple, everyday situation. At first glance, not really enough to make a show out of! But when you don’t know what you’re delivering or %E0 to whom, the task can turn out to be tricky.
L’événement Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Oups livraisons d’enfer Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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