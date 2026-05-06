Visite des Archives Même l’été l’Histoire ne prend pas de vacances ! Archives de la Charente Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Visite des Archives Même l’été l’Histoire ne prend pas de vacances !

Archives de la Charente 24 Avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27

Vacancier de passage ou résident Charentais, les Archives de la Charente sont ravies de vous inviter à explorer leurs coulisses lors de visites insolites. Venez assouvir votre curiosité et découvrir les sources de l’Histoire charentaise !

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Archives de la Charente 24 Avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09

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English :

Whether you’re a visiting tourist or a resident of Charente, the Charente Archives are delighted to invite you to explore behind the scenes during these unique tours. Come satisfy your curiosity and discover the sources of Charente’s history!

L’événement Visite des Archives Même l’été l’Histoire ne prend pas de vacances ! Angoulême a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême