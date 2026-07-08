Les Bébé Concerts de l’Orchestre Lamoureux Théâtre de l’Atelier Paris

Informations pratiques

Bébé Concerts En Fanfare

Samedi 12 septembre à 10h, 11h15, 15h et 16h15

Dimanche 13 septembre à 10h et 11h15

Quelques classiques revisités « tambour battant » par les cuivres et percussions de l’Orchestre Lamoureux : l‘Intermezzo Sinfonico de Mascagni, la Marche militaire de Schubert ou encore l’increvable Pomp and Circumstance d’Edward Elgar.

Bébé Concerts Percussions autour du monde

Samedi 10 octobre à 10h, 11h15, 15h et 16h15

Dimanche 11 octobre à 10h et 11h15

Lors d’un voyage musical autour du monde, venez écouter, bouger et chanter en rythme et découvrir l’univers des percussions !

Bébé Concerts Ballerine

Samedi 14 novembre à 10h, 11h15, 15h et 16h15

Dimanche 15 novembre à 10h et 11h15

Pierre Mosnier, direction

L’Orchestre Lamoureux vous propose d’aller au concert symphonique en famille. Le programme d’aujourd’hui vous invite à (re)découvrir les ballets emblématiques du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski : valsez avec la princesse Odette et ses petits cygnes et la Fée Dragée du royaume des délices !

Programme

Extraits du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski

Bébé Concerts Violons & compagnie (Création)

Samedi 23 janvier à 10h, 11h15, 15h et 16h15

Dimanche 24 janvier à 10h et 11h15

Venez faire connaissance avec la fascinante et versatile famille des instruments à cordes…. Frottées ! Le violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse nous éblouiront et enchanteront les petites et grandes oreilles.

Bébé Concerts Vivaldi

Samedi 6 mars à 10h, 11h15, 15h et 16h15

Dimanche 7 à 10h et 11h15

Hugues Borsarello, violon et direction

Au programme de ce concert, les célébrissimes Quatre Saisons de Vivaldi ! Les petits entendront les concertos pour violon et danseront avec l’orchestre au fil des saisons. Un concert qui fait la part belle aux instruments à cordes et permettra également la découverte d’un instrument phare de la musique baroque : le clavecin.

Programme

Extraits des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi

Bébé Concerts La Symphonie des jouets (Création)

Samedi 24 avril à 10h, 11h15, 15h et 16h15

Dimanche 25 avril à 10h et 11h15

La Symphonie des jouets est une œuvre virtuose avec des instruments ludiques : une trompette-jouet, un petit tambour, un triangle et un orchestre à cordes… Embarquement pour le monde des rêves avec les gazouillis d’oiseaux et le chant du rossignol !

Bébé Concerts Carnavals en voyage (Création)

Samedi 22 mai à 10h, 11h15, 15h et 16h15

Dimanche 23 mai à 10h et 11h15

L’orchestre Lamoureux présente dans sa formule « bébé-concert » un panorama des carnavals du monde : Les fanfares joyeuses du carnaval de Dunkerque, les menuets élégants du Carnaval de Venise, les danses exotiques des bals de la cour du Royaume de France, les sambas et Batucada du carnaval de Rio, sans oublier le carnaval préféré de enfants : celui des animaux ! L’orchestre avec ses cordes, ses bois, ses cuivres et ses percussions revêtira son costume de fête pour faire danser son public de tout-petits !

Bébé Concerts Viva España (Création)

Samedi 12 juin à 10h, 11h15, 15h et 16h15

Dimanche 13 juin à 10h et 11h15

Anne-Sophie Libra, présentation

Entre flamenco, castagnettes et rythmes dansants, ce concert fait découvrir Manuel de Falla, mais aussi l’Espagne rêvée de Bizet ou Chabrier. Une musique aux couleurs du soleil et de la danse.

Les Bébé Concerts de l’Orchestre Lamoureux au Théâtre de l’Atelier

Du samedi 12 septembre 2026 au dimanche 13 juin 2027 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T02:00:00+02:00

fin : 2027-06-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dullin 75018 Paris

Métro -> 2 : Anvers (Paris) (150m)

Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Basse (Paris) (133m)

Vélib -> Tardieu – Chappe (93.78m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33749621605 communication@orchestrelamoureux.com



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