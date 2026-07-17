Les bébés au Frac, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences · Orléans

Informations pratiques

Les bébés au Frac 19 et 20 septembre Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences Loiret

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Emmenez vos bébés faire leur cirque au Frac avec une exploration à la découverte de surprenants chapiteaux.

Pour les 8-36 mois (accompagnés d’1 ou 2 adultes).

Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238625200 http://www.frac-centre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.frac-centre.fr/preparer-ma-visite/visites-famille/ »}]

Emmenez vos bébés faire leur cirque au Frac avec une exploration à la découverte de surprenants chapiteaux.

© Frac Centre-Val de Loire